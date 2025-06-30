В Азербайджане увеличатся социальные пособия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличатся размеры социальных пособий.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, с 1 июля социальные пособия установлены в следующем размере:

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 300 манатов,

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 61–80 % процентов - 250 манатов,

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 31–60 % процентов - 180 манатов;

- в связи с потерей кормильца - 140 манатов;

- детям военнослужащих срочной военной службы - 140 манатов;

- опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки - 140 манатов;

- малообеспеченным семьям с детьми до 1 года - 140 манатов на каждого ребёнка;

- женщинам, имеющим более пяти детей - 140 манатов на каждого ребёнка;

- за усыновленного ребенка (за исключением детей с инвалидностью до 18 лет) - 240 манатов;

- за воспитание ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, переданного на воспитание в приемную семью: в возрасте 0–6 лет - 500 манатов, в возрасте 7–13 лет - 600 манатов, в возрасте 14–18 лет - 650 манатов;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 600 манатов;

- единовременное пособие на погребение - 600 манатов.