БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 26 июня около 23:00 на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, расположенной по адресу Москвский проспект 1, в Ясамальском районе города Баку, произошёл взрыв, сопровождавшийся возгоранием.

"По данному факту проводится расследование Генеральной прокуратурой.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вследствие недобросовестного или безразличного отношения должностного лица к труду, повлекшее иные тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий). Проведение предварительного следствия поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

В настоящее время проводится предварительное следствие. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результате",- отмечается в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!