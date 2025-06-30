Победный дубль от McLaren и неудача Ферстаппена

БАКУ /Trend/ - После североамериканского этапа чемпионат мира Формулы-1 вернулся в Европу – на трассу Red Bull Ring в Шпильберге (Австрия).

Как сообщили в понедельник Trend в Операционной компании Baku City Circuit (BCC), команды прибыли с техническими обновлениями, и уже с первых тренировок McLaren выглядела особенно уверенно.

"В квалификации Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли первый ряд, а модернизации Ferrari позволили Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону оказаться на втором. Главные сюрпризы преподнесли Лиам Лоусон (Racing Bulls) и Габриэль Бортолето (Sauber). Показав шестое и восьмое время соответственно, они добились лучших результатов в своей карьере.

Старт гонки был отложен: болид Карлоса Сайнса (Williams) загорелся на прогревочном круге. После задержки заезд возобновился, но уже на третьем повороте дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли столкнулся с Максом Ферстаппеном – оба выбыли из борьбы.

Дальше гонка проходила под контролем McLaren. Несмотря на напряжённую борьбу, Норрис удержал Пиастри позади и одержал третью победу в сезоне и седьмую в карьере. Пиастри финишировал вторым, обеспечив команде четвёртый двойной подиум в этом году.

Третьим стал Шарль Леклер (Ferrari), для которого это уже четвёртый подиум в сезоне. А вот Льюис Хэмилтон по-прежнему не может попасть в тройку лучших в составе Ferrari. Джордж Расселл занял пятое место. Лиам Лоусон финишировал шестым – лучший результат в его карьере. Его опередил Фернандо Алонсо, который сдержал атаки своего протеже Бортолето. Бразилец впервые в карьере набрал очки. Первую десятку замкнули Нико Хюлькенберг (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Впервые за 77 гонок Red Bull осталась без очков.

В личном зачете преимущество Пиастри над Норрисом сократилось до 15 очков. Ферстаппен отстаёт от лидера уже на 61 очко. В Кубке конструкторов McLaren сохраняет лидерство, а Ferrari опередила Mercedes всего на одно очко.

Следующий этап пройдёт на легендарной трассе Сильверстоун – месте рождения Формулы-1, отмечается в информации BCC.

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