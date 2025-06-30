Главы ЦБ Азербайджана и Венгрии обсудили экономическую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Председатели центральных банков Азербайджана и Венгрии обсудили экономическую ситуацию в регионе.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В рамках участия председателя ЦБА Талеха Кязимова в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов в Базеле состоялась двусторонняя встреча с председателем Национального банка Венгрии Михаем Варгой. В ходе встречи были обсуждены региональная экономическая ситуация и вопросы повестки дня в сфере деятельности центробанков. Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения институционального сотрудничества", - говорится в информации ЦБА.

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