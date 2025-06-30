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Сахиба Гафарова примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме

Политика Материалы 30 июня 2025 15:55 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 30 июня отбыла с рабочим визитом в Республику Узбекистан.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, в международном аэропорту Ургенч председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову встречали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме, который пройдет в городе Хива.

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