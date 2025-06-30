Музыкальное приключение в Баку со всемирно известным джазменом Майком дель Ферро (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной вечер на Baku Piano Festival 2025 превратился в настоящее музыкальное приключение: на сцену вышел один из самых харизматичных и узнаваемых джазовых пианистов мира Майк дель Ферро, сообщает Trend Life.

Его выступления — это всегда больше, чем просто концерт. Это импровизационный диалог со слушателем, путешествие по странам, культурам и музыкальным эпохам. Вместе с Майком на сцене выступили Бервал Мораес (бас) и Эльвин Баширов (ударные), придавшие трио объёмное, насыщенное звучание. Каждый из них — не просто аккомпаниатор, а полноценный соавтор магии, рождающейся на сцене.

Ученик легендарного Боба Брукмайера, преподаватель Гентской консерватории, участник коллективов с Тутсом Тильмансом, Джеком Де Джонеттом и Ришаром Гальяно — Майк дель Ферро известен как музыкант, который умеет разговаривать с миром на универсальном языке — языке музыки. В его исполнении чувствуются одновременно академическая выучка и полная свобода творческого выражения. Он одинаково уверенно чувствует себя как в классике, так и в джазе, объединяя их в уникальный, легко узнаваемый стиль.

Бакинская публика хорошо знакома с его творчеством. На этот раз в составе трио вновь был местный музыкант — перкуссионист Эльвин Баширов, чья энергетика придала концерту особый, "домашний" акцент. Именно такой подход — привлечение музыканта из страны, в которой проходит концерт, — давно стал визитной карточкой дель Ферро.

Импровизации, неожиданные повороты, сплетение восточных мотивов и европейской классики — этот вечер стал праздником музыкального диалога. Майк дель Ферро снова доказал: джаз — это не жанр, а живая беседа между музыкантом и миром. И каждый, кто был в зале, стал её частью.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!