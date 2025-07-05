Назван объем производства сжиженного нефтяного газа на НПЗ STAR

БАКУ /Trend/ – Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в Турции, увеличил производство сжиженного нефтяного газа, сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

Сообщается, что в апреле 2025 года объем производства сжиженного нефтяного газа на заводе составил 18 910 тонн по сравнению с 16 617 тоннами в апреле 2024 года, что соответствует росту на 13,8 процента в годовом выражении.

Отметим, что в апреле 2025 года STAR импортировал более 932 104 тонн нефти, что на 7,9 процента больше по сравнению с 863 654 тоннами в апреле 2024 года.

НПЗ STAR начал работу 19 октября 2018 года. Завод обеспечивает интеграцию нефтепереработки и нефтехимии и является крупнейшей инвестицией в реальный сектор экономики Турции.

С конца 2024 года мощность переработки нефти на STAR достигла 13 миллионов тонн в год. Завод производит различные нефтепродукты, включая дизельное топливо, нафту и авиатопливо. Ежегодное производство нафты практически полностью покрывает потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.