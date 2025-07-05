Президент Ирана положительно оценил визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была организована в позитивной и дружественной обстановке.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на пресс-конференции в Тегеране после возвращения с XVII саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

По его словам, на этой встрече были сформированы позитивные договоренности в области экономического и регионального сотрудничества.

Президент Ирана отметил, что встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была очень позитивной и конструктивной. На этой встрече в центре внимания были экономические вопросы и были проведены консультации о дальнейшей дипломатической координации.

Пезешкиан отметил, что на встрече с премьер-министром Пакистана Мохаммадом Шахбазом Шарифом были проведены конструктивные переговоры. Были отмечены усилия по взаимопониманию и необходимой поддержке развития отношений двух стран. На встрече также было уделено внимание укреплению дипломатического и совместного экономического сотрудничества.

Президент Ирана добавил, что на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном была отмечена важность развития связей между двумя странами в экономической, научной и транспортной сферах. На встрече было подчеркнуто усиление процесса сотрудничества двух стран.

"Такие визиты могут создать условия для укрепления связей между мусульманскими странами. Чиновники и специалисты в области науки, транспорта, культуры должны быть более активными. Взаимные визиты не должны ограничиваться только уровнем президентов. Министры и заместители министров должны держать достигнутые соглашения в повестке своей работы", - сказал он.

Напомним, что 4 июля в азербайджанском городе Ханкенди состоялся XVII саммит Организации экономического сотрудничества.

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