Кто представит Азербайджан на Международном фестивале "Славянский базар в Витебске" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодая актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Сабина Асим представит Азербайджан на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск‑2025", который пройдёт с 8 по 14 июля в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" (Беларусь), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Конкурс объединяет талантливых вокалистов из десятков стран и считается одной из важнейших музыкальных площадок Восточной Европы. Участие Сабины Асим в конкурсе "Витебск‑2025" стало возможным благодаря поддержке министерства культуры Азербайджана, а также Организационного комитета фестиваля и Государственного учреждения "Центр культуры "Витебск".

С 2021 года Сабина Асим является актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. В её репертуаре яркие роли в спектаклях по произведениям азербайджанских и мировых классиков.

Сабина Асим с трёх лет играла в детском театре "Çiçəyim". С детства обучалась вокалу под руководством опытного педагога Мзии Гамбашидзе, а в Государственном университете культуры и искусства её наставником стала народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева. Окончила магистратуру по специальности "Актриса музыкального театра". Вела телепередачи на İctimai TV и GünAz TV, принимала участие в фестивалях и культурных программах, снималась в художественных фильмах, работала радиоведущей и участвовала в проекте "Голос Азербайджана", выступала на ведущих концертных площадках Азербайджана и зарубежья.

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