Стали известны место и дата следующего форума ОЭС

ХАНКЕНДИ/Trend/- Следующий саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) запланирован на 2027 год и пройдёт в Иране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на организацию.

"В перспективе следующий саммит ОЭС запланирован на 2027 год и будет проходить в Исламской Республике Иран, что позволит продолжить движение к региональному сотрудничеству и прогрессу",- говорится в сообщении ОЭС.

Отмечается, что 17-й саммит ОЭС в Ханкенди стал важнейшей платформой для укрепления общей приверженности государств-членов устойчивому экономическому росту, углублению региональной интеграции и инклюзивному развитию. На саммите состоялось важное договорное событие, в ходе которого Республика Казахстан подписала Устав Центра чистой энергии ОЭС, расположенного в Баку.

Также в рамках саммита состоялся ряд многосторонних форумов. 1 июля в Агдаме прошёл Молодёжный форум ОЭС на тему «Укрепление роли молодёжи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего». Следом, 2 июля в Лачине прошёл Женский форум ОЭС, посвящённый теме «Укрепление роли женщин в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего». В тот же день в Физули состоялся 6-й Бизнес-форум ОЭС, объединивший предпринимателей и инвесторов под девизом «Содействие инвестициям и торговле как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС».

"Содержательные дискуссии и идеи, прозвучавшие на Молодёжном, Женском и Бизнес-форумах в рамках Недели ОЭС, лягут в основу нового стратегического документа Организации — «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035»",- отметили в организации.