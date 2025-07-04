Иран выступает с инициативой создания регионального центра ИИ в рамках ОЭС

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Иран предлагает создать региональный центр по искусственному интелекту в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом Президент Масуд Пезешкиан заявил в своем выступлении на 17-м Саммите ОЭС в городе Ханкенди.

"Новые технологии и искусственный интеллект изменяют экономику. Если наши страны не подготовятся к цифровой трансформации, они отстанут от глобальных игроков. Мы предлагаем создать специализированный региональный центр по искусственному интеллекту под эгидой ОЭС", - сказал он.

Масуд Пезешкиан добавил, что странам-членам организации также необходимо укреплять транспортную инфраструктуру, соединяющую внутренние и межрегиональные маршруты.

"Иран и его транзитные соседи играют в этом ключевую роль. Требуется развитие логистических сетей и обеспечение международных стандартов на границах и в портах", - подчеркнул глава государства.