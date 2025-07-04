Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Продолжается регистрация на пробег классических автомобилей и соревнования по човгану под названием «Лошадиная сила» (ВИДЕО)

Политика Материалы 4 июля 2025 14:36 (UTC +04:00)
Продолжается регистрация на пробег классических автомобилей и соревнования по човгану под названием «Лошадиная сила» (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 30 августа в Баку пройдут пробег классических автомобилей и соревнования по човгану.

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие под названием «Лошадиная сила» будет организовано Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА) и Федерацией конного спорта Азербайджана.

Пробег, который стартует с Приморского национального парка, пройдет по центральным улицам столицы и завершится в Конном центре "Бина".

В Конном центре "Бина" будет организована выставка классических автомобилей, пройдут соревнования по човгану, представляющему собой вид национальной игры на лошадях, и конное шоу, а также состоится концерт.

Для участия в пробеге классических автомобилей владельцы транспортных средств могут пройти регистрацию, обратившись по электронному адресу АФА: [email protected] или по номеру: +99450 295 01 00.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости