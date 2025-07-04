Президент Ильхам Алиев: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность многих стран и экспортирует природный газ в 12 стран по различным газопроводам. По этому показателю мы входим в число лидеров в мире», - сказал глава государства.