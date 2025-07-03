Стали известны доходы и расходы госбюджета Азербайджана за первое полугодие 2025 года
В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана превысили прогноз, а расходы были исполнены почти в полном объеме.
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