Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает Trend, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов проинформировал главу государства о предстоящей работе и проекте железной дороги Агдам - Ханкенди.

Было отмечено, что протяженность железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями – 34,7 километра. Проектные работы по железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство трех станций - Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025–2026 годы.

Было доведено до внимания, что проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса уже начато. Комплекс расположится на территории в 6,4 гектара. На территории комплекса предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. В пятиэтажном здании комплекса будут находиться зал ожидания, билетные кассы, медицинский пункт, комната матери и ребенка, магазины, рестораны, административные кабинеты и комнаты для заседаний, детский развлекательный центр, открытые террасы и уголки отдыха. Железнодорожная часть комплекса будет обслуживать 800-1000 пассажиров, а автовокзал – 1000-1200 пассажиров в день.

Отметим, что железная дорога Агдам - Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, всегда уделявший большое внимание развитию Карабаха, придавал особое значение прокладке железнодорожных линий в этот регион. Благодаря открытию железной дороги Баку – Евлах - Ханкенди социально-экономическое и культурное развитие Карабаха еще более ускорилось.

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