Между Азербайджаном и Пакистаном подписан меморандум о взаимопонимании по инвестициям

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Пакистаном подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий инвестиции в эту страну.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"В рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди с участием премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа мы подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий инвестиции в эту страну.

Документ, который мы подписали с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, будет способствовать выполнению поручения лидеров двух стран по дальнейшему укреплению взаимовыгодных экономических отношений и инвестиционного партнерства", - говорится в публикации.

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