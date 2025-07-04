Казахстан активно развивает потенциал портов в Каспийском море - премьер-министр

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Казахстан активно развивает потенциал портов в Каспийском море.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Казахстан становится надёжным логистическим хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. Мы активно развиваем важные мультимодальные маршруты — Транскаспийский международный транспортный маршрут, Север-Юг, а также маршруты через Казахстан и Туркменистан. Также ведётся активная работа по расширению потенциала наших портов на Каспии. В порту Актау уже открыт контейнерный хаб, а в порту Курык возводится многофункциональный терминал",- сказал он.

Бектенов отметил, что Казахстан всегда выступал за многостороннее взаимодействие и формирование открытого экономического пространства. На сегодняшний день товарооборот Казахстана с государствами-членами ОЭС демонстрирует положительную динамику.