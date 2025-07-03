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Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 3 июля 2025 20:33 (UTC +04:00)
Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, президент COP28 Султан бен Ахмед Аль Джабер прибыл в Азербайджан 3 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Trend, гостя в Физулинском международном аэропорту встречал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов.

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Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
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