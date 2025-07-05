Продажи иранской Nouri Petrochemical значительно возросли

БАКУ /Trend/ – Продажи продукции иранской компании Nouri Petrochemical в первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) выросли на впечатляющие 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Согласно данным, полученным Trend от компании, объем продаж за указанный период составил примерно 528 триллионов риалов (около 878 миллионов долларов).

В то же время в прошлом году продажи составляли около 359 триллионов риалов (приблизительно 597 миллионов долларов).

Рост продаж был зафиксирован и в третьем месяце текущего иранского года (с 22 мая по 21 июня 2025 года). В частности, продажи продукции увеличились с примерно 150 триллионов риалов (около 249 миллионов долларов) в третьем месяце прошлого года (с 21 мая по 20 июня 2024 года) до 200 триллионов риалов (приблизительно 333 миллиона долларов) в этом году, что составляет рост на 34%.

Отметим, что компания Nouri Petrochemical начала работу в 2007 году в Особой экономической энергетической зоне Парс, расположенной в районе Асалуйе провинции Бушер на юге Ирана. Годовая производственная мощность компании составляет 4,5 миллиона тонн продукции, при этом объем инвестиций составил около восьми триллионов риалов (приблизительно 13,3 миллиона долларов).