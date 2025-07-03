Иран возобновил работу большинства аэропортов

БАКУ/ Trend/ - Иранские власти объявили о возобновлении деятельности большинства аэропортов страны и открытии воздушного пространства.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Организации гражданской авиации Ирана.

«Аэропорты Мехрабад и Имам Хомейни, а также аэропорты в северных, восточных, западных и южных регионах страны полностью возобновили работу и готовы предоставлять все виды услуг», —говорится в заявлении.

Отмечается, что внутренние и международные рейсы разрешены во всех аэропортах страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, в период с 05:00 до 18:00 по местному времени (с 04:30 до 17:30 по бакинскому времени).