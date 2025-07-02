БАКУ /Trend/ - Будут захоронены останки еще 3 шехидов, пропавших без вести в первой Карабахской войне.

Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Trend.

Было отмечено, что 4 июля останки военнослужащих - Азизова Юсифа Исмаил оглу, Мусаева Мехмана Джамал оглу и Гараева Гафара Гамбар оглу будут похоронены на Кяльбаджарском городском кладбище.

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