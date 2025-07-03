Проживающим в США азербайджанским деятелям культуры вручены медали

БАКУ /Trend/ - В ходе визита сотрудников Госкомитета по работе с диаспорой в США состоялась встреча с руководителем Общества национальной музыки и глобальной культуры (National Music & Global Culture Society), заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алияровой и арт-директором творческого центра «My Way», скульптором и художником Эмином Гулиевым.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что встреча прошла в Постоянном представительстве нашей страны при ООН. Во встрече приняли участие заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев и постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мустафаев.

Заместитель председателя комитета высоко оценил вклад обоих деятелей культуры в международную пропаганду азербайджанских реалий, популяризацию нашего культурного наследия, а также деятельность диаспоры.

Наргиз Алиярова и Эмин Гулиев были награждены медалью «За заслуги в диаспорской деятельности». Они выразили благодарность азербайджанскому государству за столь высокую оценку своей деятельности и заявили, что продолжат работу по популяризации азербайджанской культуры в США.

Следует отметить, что Наргиз Алиярова - профессор Бакинской музыкальной академии, солистка Государственного фортепианного трио Азербайджана, лауреат II Республиканского конкурса музыкантов, победитель международных конкурсов, основатель Общества национальной музыки и глобальной культуры. Она также является организатором Международного конкурса композиторов, проводимого в США при поддержке комитета по работе с диаспорой.

Эмин Гулиев - один из авторов памятника «Голубь мира», ставшего символом Сумгайыта, и скульптуры Имадеддина Насими. Он - сын покойного художника Асимa Гулиева, член Союза художников Азербайджана. С 2006 года живёт в Нью-Йорке и с 2009 года работает художественным директором центра детско-юношеского творчества «My Way». Его воспитанники были приняты в престижные художественные школы и колледжи США.

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