Назван объем выданных ИКГФ Азербайджана ипотечных кредитов
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в январе-июне 2025 года успешно продолжил свою деятельность по улучшению жилищного обеспечения населения.
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