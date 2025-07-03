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Получи кредит до 50 000 манатов в Yelo Bank быстро и выгодно!

Экономика Материалы 3 июля 2025 11:08 (UTC +04:00)
Получи кредит до 50 000 манатов в Yelo Bank быстро и выгодно!

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✔️ До 50 000 манатов
✔️ Возможность оформить кредит без залога
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