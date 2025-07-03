Получи кредит до 50 000 манатов в Yelo Bank быстро и выгодно!

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Хочешь обновить автомобиль? Давно пора сделать ремонт дома? Твой
ребёнок поступил в университет или ты мечтаешь о путешествии,
которое всё откладывал? У нас отличные новости: Yelo Bank
предлагает тебе выгодный наличный
кредит на привлекательных условиях: