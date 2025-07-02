В Лачине прошла панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительного планирования"

ЛАЧИН /Trend/ - В рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачине состоялась панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительного планирования".

Как сообщает корреспондент Trend, на сессии под модераторством главы Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана Эльмара Мамедова обсуждались темы "Как лидерство женщин может повлиять на устойчивое градостроительное планирование?" и "Какова роль женщин в создании здоровых и климатоустойчивых городов?".

В обсуждениях приняли участие председатель Национальной комиссии Пакистана по положению женщин (NCSW) Уме Лайла Азхар, заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Чаманоро Одиназода, заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева, заместитель директора отдела международных связей министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана Марал Яйлиева, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Насар Хаят и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Азербайджану Ханде Харманджи.

Начальник Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Эльмар Мамедов в своем выступлении отметил возможность создания Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) новой платформы на фоне развития градостроительства. Он отметил, что в связи с этим в западном регионе существует также ряд других форматов. "Роль женщин в развитии градостроительной сферы очень важна. В прошлом году Азербайджан выступил с важной инициативой в рамках мероприятия COP29. Вопрос нашел отражение в многосекторном плане действий. Около 200 сторон утвердили это заявление. К этому заявлению присоединились 54 страны. В том числе было подготовлено заявление, охватывающее 100 городов", - сказал он.

Заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева отметила, что к 2040 году 70 процентов населения мира будет жить в городах.

"Поэтому мы должны реагировать на новые вызовы. Азербайджан, как и в других секторах, ведет активную работу и в области градостроительства. Развитие женщин в рассматриваемой сфере находится на высоком уровне", - сказала она.

Также она отметила, что в городах существует разница среди мужчин и женщин с точки зрения доступа к услугам. Доступ женщин к услугам находится в центре внимания стран, включая, Азербайджан и международных организаций.

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