Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июля в городе Хива (Узбекистан) состоялась церемония открытия Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, выступив на мероприятии с участием руководителей и депутатов законодательных органов обеих стран, обратила внимание на то, что форум является весьма значимым событием для парламентов двух государств. По ее словам, это мероприятие является первым форумом, проводимым Милли Меджлисом Азербайджана с законодательным органом какой-либо другой страны.

Подчеркнув заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в углублении отношений между нашими народами и странами, Сахиба Гафарова сказала, что площадь Гейдара Алиева в Ташкенте, открытие которой состоялось в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2022 году, служит свидетельством не только той ценности, которая придается заслугам нашего общенационального лидера, но и уважения узбекского народа к его личности. Напомнив, что в этом году исполняется 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами, спикер отметила, что сегодня под мудрым руководством президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева наши государства развиваются как независимые и сильные во всех аспектах, а связи между нашими странами еще более углубились.

Подчеркнув твердую и неизменную позицию Узбекистана относительно территориальной целостности Азербайджана, Сахиба Гафарова сказала, что азербайджанский народ чувствовал братскую поддержку узбекского народа как в годы оккупации наших территорий Арменией, так и во время Второй Карабахской войны, и чувствует ее и в послевоенный период. По ее словам, Узбекистан стал первой страной, которая внесла свой вклад в восстановление освобожденных территорий, построив по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в городе Физули школу имени великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека. Спикер охарактеризовала и эту школу, и созданное в освобожденном от оккупации городе Ханкенди предприятие легкой промышленности как символ братства и дружбы между нашими народами.

Она отметила, что одним из факторов, оказывающих важное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, является взаимодействие наших парламентов, и с учетом вышеизложенного наше межпарламентское сотрудничество приобретает особый смысл и характер. Это сотрудничество показывает, что наши парламенты готовы вносить свой вклад в развитие межгосударственных отношений.

Выступая на форуме, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева заявила, что мероприятие является не просто межпарламентской встречей, а важным этапом в истории развития наших отношений. По ее словам, мероприятие проводится в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, что лишний раз подчеркивает значимость форума. Танзила Нарбаева отметила, что проведение форума в эти дни отражает нашу общую приверженность парламентским ценностям и стремление к укреплению межпарламентского сотрудничества как одного из главных факторов дружбы между странами, и выразила уверенность, что межпарламентский форум станет основной площадкой для искреннего и конструктивного обмена мнениями, выработки общих инициатив, реализации совместных программ.

Делясь мыслями о нынешнем высоком уровне отношений между нашими странами, Танзила Нарбаева подчеркнула, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном всегда строились на общих исторических, культурных и духовных ценностях. Эти отношения подкрепляются дружбой, взаимоуважением и братскими чувствами наших народов. Спикер отметила решающее значение усилий и личного вклада лидеров двух стран в этом направлении. Именно дальновидность и принципиальная позиция глав наших государств обеспечили подъем отношений между нашими странами на уровень союзничества и стратегического партнерства, их успешное развитие во всех сферах, констатировала Танзила Нарбаева.

В своем выступлении председатель Сената также рассказала о существующих связях между нашими парламентами и отметила, что взаимодействие законодательных органов служит дальнейшему расширению отношений между двумя странами и народами. В то же время эти связи играют важную роль и в укреплении позиций наших стран в крупнейших международных организациях.

После выступлений председателей парламентов Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум продолжил свою работу сессиями.

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