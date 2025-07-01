В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие впервые проходит в рамках "Недели ОЭС".

Основной целью форума является усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включить их идеи в новую стратегию развития организации.

Мероприятие будет способствовать активному участию молодежи в сферах устойчивого развития, экономической интеграции и инноваций, а также внесет вклад в привлечение молодого поколения к процессам принятия решений.

На форуме будут обсуждаться такие темы, как экономическое и торговое сотрудничество, устойчивость и технологии, человеческий капитал и другие направления.

Также форум станет важной платформой с точки зрения повышения роли молодежи в региональной политике и продвижения их вклада в развитие будущих поколений.

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