От крепости к крепости – Гедабей: земля исторических памятников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Гедабейского района состоялась презентация документального фильма "От крепости к крепости – Гедабей: земля исторических памятников", сообщил Trend Life один из участников проекта, фотограф Рамин Асланов, работы которого были представлены на мероприятии.

Фильм был снят AS Production по инициативе Общественного объединения "Охрана здоровья" при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Выступившие глава Исполнительной власти Гедабейского района Орхан Мурсалов, председатель ОО "Охрана здоровья", доктор технических наук Язгюль Абдыева, представили культуры и науки региона подчеркнули важную роль подобных проектов в деле популяризации культурного наследия. Главной целью проекта является донесение богатого культурного и исторического наследия Гедабейского района до широкой аудитории, пропаганда туристического потенциала региона. Была также отмечена взаимосвязь между здоровьем и культурным наследием, ведь гармоничное развитие общества возможно лишь при единстве физического и духовного здоровья, в чём особую роль играет охрана культуры.

Документальный фильм "От крепости к крепости – Гедабей: земля исторических памятников" рассказывает о богатом культурном наследии одного из древнейших уголков Азербайджана, знакомит зрителей с археологическими и архитектурными памятниками, фольклорными и этнографическими особенностями района. В фильме показаны крепости, древние мосты, мавзолеи и каменные памятники, хранящие в себе историческую память. В фильме также освещаются традиции ашугского искусства, сказания и эпосы, героические страницы истории.

Этот фильм - не просто взгляд в прошлое, но и зеркало, обращённое в будущее. Через образы, запечатлённые камерой, зритель путешествует не только среди древних камней и стен, но и по духовному и историческому пути народа. Картина раскрывает следы, оставленные древними тюрками-огузами, величественную красоту крепостей, воздвигнутых на скалистых вершинах, и подчёркивает важность сохранения этого наследия. Фильм является важным документальным вкладом в дело охраны культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

В художественной части были также представлены песочные иллюстрации Лалы Гусейнзаде и картины Эмина Саки. Также прозвучала песня "История Гедабея" в исполнении Эмина Саки.

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