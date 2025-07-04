В Азербайджане в 5 раз вырос объем средств на финансирование соцпособий и стипендий - министр

БАКУ /Trend/ - За последние годы в Азербайджане было реализовано 5 крупных пакетов социальных реформ, которые охватили 4 миллиона граждан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев, выступая на полуфинальном этапе пятого конкурса "Yüksəliş".

Он отметил, что в результате за этот период минимальная заработная плата была увеличена в 3,1 раза, а минимальная пенсия - в 2,9 раза.

"Объём средств, выделяемых на финансирование социальных пособий и стипендий, увеличился в 5 раз - с 400 миллионов до 1,9 миллиарда манатов. Средний размер адресной государственной социальной помощи вырос в 2,5 раза, прожиточный минимум - на 65 процентов, а критерий нуждаемости - в 2,2 раза, что наглядно отражает реальные масштабы социальной поддержки", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!