Лепной декор как искусство

Компания Molding Baku – это не просто производитель гипсового декора, а команда единомышленников, превращающих архитектурные идеи в атмосферу. С 2012 года они формируют новую культуру лепнины в Азербайджане – от реставрации исторических зданий до современных дизайнерских проектов. В данном интервью основатель компании Лилия Раджабова рассказывает о пути развития, философии, индивидуальном подходе к каждому заказу и о том, почему лепнина – это не деталь, а настроение, которое остается с нами надолго.

- С чего началась история компании Molding Baku? Почему Вы выбрали именно сферу гипсового декора?

- Все началось с любви к архитектуре и вниманию к деталям. Я – дизайнер, и для меня всегда было важно, чтобы пространство не только выглядело красиво, но и передавало атмосферу, отражало стиль и характер. Гипсовый декор – это своего рода украшение интерьера, способ придать форму мечте.

Изначально я просто искала качественную лепнину для своих проектов, но быстро поняла, что в Баку не хватает по-настоящему стильных, надежных и современных решений. Так и родилась идея создать собственное производство.

- Какие этапы развития были для вашей компании самыми важными с 2012 года по сегодняшний день?

- История развития Molding Baku – это путь постоянного роста и переосмысления. В 2012 году мы начинали с нуля. Все делалось вручную, без команды и никакой автоматизации – один энтузиазм, первые клиенты и, конечно, ошибки, которые в дальнейшем стали важным опытом.

Уже в 2015 году мы начали активно сотрудничать с архитекторами и дизайнерами. Это был важный шаг – мы вышли на профессиональный рынок, научились работать в команде с людьми, которые так же, как и мы, ценят эстетику и точность.

В 2019 году для нас открылась новая глава – реставрационные проекты. Мы получили первый крупный заказ на исторический объект, и эта работа многому нас научила: уважению к прошлому, вниманию к деталям, точности в исполнении. 2023 год стал поворотным: мы сделали акцент на индивидуальном подходе. С этого момента каждый проект стал для нас как произведение искусства – уникальный, осмысленный, созданный в диалоге с заказчиком.

И наконец, в 2024-2025 годах мы перезапустили бренд и заняли новую позицию на рынке – не просто как производитель лепнины, а как архитектурный партнер. Мы не предлагаем просто изделия – мы создаем атмосферу, формируем характер пространства, работаем на уровне идей и смыслов.

- Какова основная философия и миссия вашей компании?

- Наша философия – создавать красоту, которая переживет моду. Мы верим, что по-настоящему ценные вещи вне времени: они не теряют актуальности, потому что основаны на гармонии, вкусе и смысле.

Molding Baku – это про стиль, внимание к деталям и уважение к истории. Для нас важна не просто форма, а ее содержание, глубина, связь с пространством и его предназначением. Мы стремимся наполнять интерьер не только эстетикой, но и атмосферой, в которой хочется жить, творить, мечтать.

- Какие виды гипсового декора сегодня наиболее востребованы среди ваших клиентов?

- Безусловно, классика остается вне времени – карнизы, молдинги, розетки всегда востребованы. Эти элементы придают интерьеру завершенность и архитектурную выразительность. Однако в последние годы мы все чаще получаем заказы на нестандартные решения: декоративные панели, авторские элементы, созданные специально под проект, а также интеграцию скрытого освещения в лепнину. Все больше клиентов стремятся к индивидуальности, поэтому растет интерес к минималистичным формам с акцентом на рельеф и текстуру.

Сегодня в тренде – сдержанная элегантность, где декор становится частью архитектурной композиции, подчеркивая стиль, но не перегружая пространство.

- Вы занимаетесь и реставрацией. Расскажите, какие самые необычные или ценные объекты Вам приходилось восстанавливать?

- Да, реставрация – особая часть нашей работы, требующая не только мастерства, но и большого уважения к истории. Нам доводилось работать с объектами, где лепнина была старше нас с вами в несколько раз.

Один из самых трепетных проектов – восстановление потолка в старинном особняке в самом сердце Баку. Мы подходили к этой работе как к тонкой настройке – не стремились сделать все «новым», наоборот, старались сохранить каждую трещину, каждую неровность. Это было важно, чтобы передать подлинную атмосферу, дух времени.

Для нас такие проекты – не просто техническое задание, а настоящий диалог с историей, в котором мы стремимся быть деликатными собеседниками.

- Что отличает ваши изделия от конкурентов? В чем уникальность Molding Baku?

- Главное, что нас отличает, – мы не занимаемся массовым производством. Для нас каждый проект – это отдельная история, которую мы проживаем вместе с заказчиком. У нас нет готовой продукции, лежащей на складе и покрывающейся пылью. Все изделия создаются индивидуально – под конкретное пространство, конкретный стиль, с учетом архитектурных особенностей и пожеланий клиента.

Мы подходим к процессу как к творческому проектированию атмосферы, а не просто к изготовлению лепнины. В этом и заключается наша уникальность: мы не просто украшаем интерьер, мы формируем его характер и настроение.

- Как Вы формируете свою команду мастеров, архитекторов, дизайнеров?

- В первую очередь, мы обращаем внимание не только на профессиональные навыки, но и на отношение к делу. В нашу команду приходят те, кто действительно любит детали, кто умеет видеть красоту в нюансах и ценит ручную работу.

Нам важно, чтобы человек был не просто исполнителем, а соавтором. Поэтому мы создаем условия для внутреннего обучения и профессионального роста. Мы передаем опыт, даем возможность учиться и развиваться внутри компании. Сразу видно, кто пришел просто за зарплатой – такие, как правило, не задерживаются. А вот те, кто приходит творить, – остаются с нами надолго и становятся настоящей частью семьи Molding Baku.

- Как Вы подходите к индивидуальным заказам? Часто ли клиенты просят что-то уникальное?

- Почти каждый наш проект – это индивидуальный запрос. У всех разные вкусы, разные пространства, разные мечты. Кто-то мечтает о роскошной лепнине в духе Версаля, а кто-то предпочитает сдержанный минимализм с авторской резьбой. И мы с уважением подходим к каждому стилю.

Очень часто мы выезжаем на объект, чтобы прочувствовать пространство, обсудить идеи на месте. Создаем 3D-визуализации, подбираем цвет, фактуру, учитываем особенности освещения и архитектурной композиции. Наш принцип прост – делаем так, как делали бы для себя. Это означает максимальное внимание к деталям, честный диалог с заказчиком и стремление превзойти ожидания.

- Какие стили декора сейчас наиболее актуальны в Азербайджане? Как, по-Вашему мнению, будет развиваться рынок гипсового декора в ближайшие годы?

- Сегодня в Азербайджане особенно актуально смешение стилей. В тренде – современная классика, mid-century с элементами барокко, когда лаконичность форм сочетается с утонченным декоративным акцентом. Уходит в прошлое излишняя перегруженность: все чаще выбирают чистоту линий, продуманную композицию и глубину образа.

Если говорить о будущем, рынок однозначно будет развиваться в сторону индивидуальности. Типовые решения постепенно уступят место уникальным проектам, отражающим вкус и характер владельца. Люди все больше стремятся к выразительности, к декору с идеей. И это абсолютно совпадает с нашим подходом: мы всегда работаем на уровне смысла и образа, создавая не просто декор, а атмосферу, в которой человек чувствует себя комфортно.

- Какие проекты Вы считаете самыми значимыми в вашей практике?

- Каждый проект для нас – это часть истории, и к каждому мы подходим с одинаковой ответственностью и вдохновением. Но есть некоторые, особенно близкие сердцу.

Во-первых, это работа с историческими домами в центре Баку. Эти здания хранят в себе дух времени, и восстановление их лепного декора – не просто задача, а настоящая честь. Во-вторых, частные резиденции, в которых нам доверяли полный интерьер. Когда клиент дает свободу и верит в наш вкус, мы можем создавать нечто по-настоящему целостное и атмосферное от архитектурных решений до мельчайших деталей.

И, наконец, один из самых личных проектов – наш собственный шоурум. Это будет пространство, в котором воплощено все, что мы умеем и во что верим: от идеи до последней детали. Это не просто демонстрация лепнины – это отражение нашей философии и стиля Molding Baku.

Контактный номер: 0559800100

Email: R_liliya @inbox.ru

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