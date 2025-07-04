Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана
Сильная фискальная позиция Азербайджана и устойчивое сохранение макроэкономической стабильности в условиях глобальных шоков и волатильности цен на нефть продолжают укреплять фискальную устойчивость страны.
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