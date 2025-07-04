Туркменистан и ОЭС: перспективы развития инфраструктуры и устойчивой энергетики

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в Ханкенди, помимо всего прочего, внимание сосредоточено на том, как государства-члены формируют свои региональные стратегии.

Для Туркменистана саммит становится возможностью подтвердить свою роль в транспортных и энергетических рамках ОЭC.

Как сказал в интервью Trend генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, Туркменистан играет проактивную роль в рамках ОЭС, особенно в продвижении региональной связанности, устойчивой энергетики и развитии механизмов трансграничной торговли.

"ОЭС стремится превратить эти предложения в практические механизмы через институциональные структуры, такие как рабочие группы, технические комитеты и министерские платформы", - сказал он.

Туркменистан сохраняет устойчивое взаимодействие с институтами ОЭС. Его участие сосредоточено на существующих энергетических и транспортных маршрутах. Руководство страны неоднократно подчеркивало важность региональной связанности через участие в различных инициативах ОЭС.

В 2025 году через Туркменистан по нескольким коридорам, в том числе относящимся к ОЭС, прошло более 2 миллионов тонн грузов.

Продвижение торговли осуществляется через Торгово-промышленную палату Туркменистана, которая участвует в бизнес-форумах ОЭС. Несколько туркменских компаний ведут активные торговые площадки и двуязычную коммуникацию: Türkmenhimiýa, Türkmen Gaz, Türkmennebit, Turkmen Demirýollary, Международный морской порт Туркменбаши. Экспорт в основном представлен природным газом, нефтехимией и текстилем, импорт — машинами, продуктами питания и товарами широкого потребления.

На ежегодной встрече министров иностранных дел стран ОЭС (сентябрь 2024 года) министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что страна готова расширять экспорт природного газа и электроэнергии в страны ОЭС. Это предложение соответствует национальным возможностям: Туркменистан ежегодно добывает более 70 млрд кубометров газа, из которых около 40 млрд кубометров доступны для экспорта.

Несмотря на сохраняющиеся инфраструктурные вызовы, Туркменистан активно продолжает наращивать энергетическое сотрудничество с государствами региона ОЭС. Поставки газа в Иран, хоть и подвержены колебаниям из-за технических и финансовых факторов, отражают устойчивое стремление сторон к поддержанию диалога и энергетического партнерства. Значительный потенциал для региональной интеграции олицетворяет проект газопровода ТАПИ, туркменская часть которого уже успешно завершена. Этот стратегический маршрут, поддерживаемый национальной компанией Turkmengaz, может в будущем существенно усилить энергетическую связанность Южной и Центральной Азии. При этом Туркменистан неизменно подтверждает свою готовность выступать надежным поставщиком, подчеркивая важность сотрудничества с соседними странами, особенно Ираном и Афганистаном, для реализации трансграничной инфраструктуры.

Транспорт — одно из самых активных направлений ОЭС, и Туркменистан участвует в нескольких соответствующих инициативах с параллельной координацией.

Как заявил генсек ОЭС Асад Маджид Хан, через такие механизмы, как Рамочное соглашение по транзитному транспорту ОЭС (TTFA), государства-члены сотрудничают в развитии инфраструктуры, упрощении пограничного контроля и реализации ключевых региональных коридоров, включая железнодорожные маршруты Стамбул–Тегеран–Исламабад (ITI), Казахстан–Туркменистан–Иран и Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция (TUTIT): "Эти инициативы направлены на снижение торговых издержек, повышение конкурентоспособности и улучшение региональной мобильности".

Стоит отметить, что железнодорожная магистраль Казахстан–Туркменистан–Иран, открытая в 2014 году, стала важным звеном транзитной архитектуры региона и укрепила взаимосвязанность стран-членов ОЭС. Протяжённость маршрута в 917,5 км позволяет существенно расширить логистические возможности от Центральной Азии до Ближнего Востока и Турции. Хотя грузоперевозки в основном регулируются двусторонними соглашениями, это подчеркивает гибкость формата и способность государств адаптировать сотрудничество к экономическим реалиям. Лазуритовый транспортный коридор, развиваемый Туркменистаном совместно с Афганистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, гармонично сочетается с транспортными целями ОЭС. Основанный на концепции, впервые предложенной в рамках ОЭС, он демонстрирует, как инициативы стран могут успешно развиваться как внутри, так и параллельно к многосторонним структурам.

XVII саммит ОЭС открывает для Туркменистана важное окно возможностей для укрепления диалога с многосторонними инициативами ОЭС и продвижения прагматичного, ориентированного на сотрудничество подхода в сфере энергетики. Даже при умеренном участии страна способна продемонстрировать стратегическое видение и подчеркнуть свою готовность к углублению взаимодействия. Потенциал более тесной интеграции напрямую связан с последовательной реализацией институциональных и экономических шагов, которые могут усилить роль Туркменистана как конструктивного и надежного партнёра в рамках ОЭС.