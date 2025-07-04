Иран намерен увеличить скорость движения поездов на линии Тегеран-Занджан

БАКУ/Trend/ - Иранская железнодорожная компания планирует увеличить скорость движения поездов на железнодорожной линии Тегеран–Казвин–Занджан до 160 километров в час, заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери на встрече с губернатором провинции Казвин Мохаммадом Нозари, сообщает Trend.

По его словам, увеличение скорости станет возможным за счет повышения уровня безопасности этой железнодорожной линии, проведения определённых технических работ, а также строительных работ на переездах.

В настоящее время скорость движения поездов на 315-километровой линии Тегеран–Казвин–Занджан составляет около 140 километров в час. Увеличение скорости движения позволит Ирану ускорить как пассажирские, так и грузовые перевозки в данном направлении.

Общая протяженность железнодорожных линий в Иране составляет 14 984 километра. В стране используются 993 локомотива, 29 950 грузовых вагонов и 2 178 пассажирских вагонов.