Посол Великобритании выразил глубокую обеспокоенность происходящим в России в отношении азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко обеспокоены событиями в России, направленными против азербайджанцев.

Об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Олда на платформе "X", сообщает Trend.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и свою поддержку азербайджанскому народу в это время. Выражаем поддержку усилиям Азербайджана по обеспечению справедливости", - говорится в публикации.

Отметим, что утром 27 июня Федеральная служба безопасности России провела рейды в домах азербайджанцев в городе Екатеринбург. В ходе рейдов были убиты 2 азербайджанца - братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек задержаны.

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