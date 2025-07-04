В Баку и Сумгайыте в рамках механизма аренды с правом выкупа предложено еще 359 квартир

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма аренды жилья с обязательством последующего выкупа в городах Баку и Сумгайыт гражданам предлагаются 359 полностью отремонтированных квартир.

Как сообщает Trend, об этом сообщил Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ).

ИКГФ в рамках механизма аренды жилья с обязательством последующего выкупа предлагает гражданам 79 полностью отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном по улицам Хамдама Агаева и Зафар в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку, а также 280 квартир в жилом комплексе, расположенном в 3-м квартале, недалеко от фабрики по пошиву верхнего трикотажа, на проспекте Сюльх в Сумгайыте. Квартиры в жилом комплексе в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку - 3- и 4-комнатные, а в комплексе в Сумгайыте - 1-, 2- и 3-комнатные.

Выбор новых квартир станет доступен с 15:00 14 июля 2025 года. Прием заявлений и подбор жилья осуществляется через Систему электронной ипотеки и кредитных гарантий, интегрированную в Портал электронного правительства (e-gov.az).

Подробную информацию о правилах аренды с правом выкупа, порядке подачи заявлений, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на официальном сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), официальном YouTube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также по номеру горячей линии "1549".

Отметим, что до сих пор в рамках механизма аренды с правом выкупа было заключено 7280 договоров аренды.