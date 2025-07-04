Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Trend, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди прошел на высоком уровне.

Глава нашего государства выразил Президенту Турции признательность за участие в Саммите.

В ходе беседы было отмечено, что братские отношения и стратегическое союзничество между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул, что братская Турция всегда и во всех вопросах находится рядом с братским Азербайджаном. Президент Турции заявил, что так было всегда, так будет и впредь.

Поблагодарив Реджепа Тайипа Эрдогана за эти слова, глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией, как в радостные, так и в горестные дни.

Президенты Азербайджана и Турции также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.