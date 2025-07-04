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Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии находится с визитом в Баку

Экономика Материалы 4 июля 2025 17:12 (UTC +04:00)
Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии находится с визитом в Баку
Фото: Счетная палата Азербайджана

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии находится с визитом в Баку для совместной оценки деятельности Счетной палаты.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату Азербайджана.

Как сообщается, делегацию принял заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов.

Заместитель председателя Счетной палаты поблагодарил делегацию за инициативу оценивания и подчеркнул важность существующего сотрудничества между двумя структурами. Он отметил, что деятельность Счетной палаты ранее оценивалась другими коллегами - аудиторскими органами и эти процессы были успешно завершены.

Глава делегации выразил благодарность за гостеприимство, кратко проинформировал о проведенных аудиторским органом аналогичных оценках и выразил уверенность в том, что этот проект также будет успешно реализован.

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