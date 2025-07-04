Президент Узбекистана предложил провести в Ташкенте встречу министров торговли стран ОЭС

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Предлагаю провести в Ташкенте встречу министров торговли стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 17-го саммита ОЭС.

"Текущий уровень взаимной торговли между государствами-членами остаётся низким — всего около 10% от их общего внешнеторгового оборота, что составляет около $95 млрд по состоянию на 2024 год. Для обсуждения путей развития стратегического взаимодействия в этой сфере мы предлагаем провести встречу министров торговли государств-членов ОЭС в Ташкенте",- сказал он.



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