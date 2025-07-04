Мужчина, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Боснии и Герцеговины в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 4 июля в Азербайджан была осуществлена экстрадиция объявленного в международный розыск гражданина страны Эльчина Байрам оглу Тахмазова, обвиняемого в совершении разбоя и завладении крупными денежными средствами. Он был задержан в Боснии и Герцеговине после установления его местонахождения.

Как сообщает в пятницу Trend, один из других обвиняемых по этому же уголовному делу - Рамиль Мамедов был экстрадирован из Боснии и Герцеговины 13 июня 2025 года и передан следственным органам.

Эльчин Тахмазов был доставлен в Азербайджан из города Сараево ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы министерства юстиции. На основании решения суда о мере пресечения в виде ареста, он был помещен в соответствующий следственный изолятор Пенитенциарной службы.

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