Успешно реализован очередной социальный проект ЗАО “AzerGold” (ФОТО)

В рамках проекта “Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненых на войне”, организованного ЗАО “AzerGold”, завершились 2-х месячные интенсивные тренинги по профессии кондитера-пекаря.

30 июня состоялась церемония вручения сертификатов "Признание неформального и информального образования" Агентства по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования выпускникам, успешно завершившим программу профессионального обучения.

В мероприятии, организованном в городе Гянджа, приняли участие член правления – заместитель председателя ЗАО “AzerGold”, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Хайям Фарзалиев, заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Адиль Тагиев, заместитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района Вугар Мамедов, заместитель главы Исполнительной власти Гёйгёльского района Арзу Годжаев, представители Министерства экономики, партии "Ени Азербайджан", школы кулинарного искусства "Honey Cake Studio" и другие представители общественности.

Мероприятие началось с дегустации кондитерских изделий, приготовленных 15 домохозяйками из города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов, участвовавшими в программе профессиональной подготовки, относящимися к уязвимой группе населения. Участники мероприятия с большим удовольствием попробовали представленные сладости, высоко оценив их качество.

В официальной части мероприятия было заявлено, что целью проекта, направленного на всестороннюю поддержку и заботу о членах семей шехидов и раненых в войне, является внесение дополнительного вклада в последовательную и продуманную политику нашего государства в этом направлении, усиление социальной защиты граждан, относящихся к уязвимым категориям, поддержка их экономической независимости и социальной активности. Было отмечено, что другие партнеры проекта начали осуществление соответствующих мер поддержки для привлечения женщин, участвовавших в программе профессионального обучения, к трудовой деятельности в качестве кондитеров-пекарей.

На мероприятии также были вручены сертификаты, позволяющие заниматься профессиональной деятельностью, выпускникам, успешно сдавшим экзамен "Признание неформального и информального образования" Агентства по обеспечению качества в образовании по итогам учебной программы.

Следует отметить, что члены семей шехидов и участников войны определены как одна из основных целевых категорий в рамках проектов корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold”, и реализуются проекты, направленные на улучшение их социального благополучия. Эти проекты включают обучение по различным направлениям, поддержку предпринимательской деятельности, финансовую помощь, кампании по охране здоровья, постоянную занятость и другие социальные программы.