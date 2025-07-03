Обнародованы условия страхования сельскохозяйственных животных в Азербайджане
Аграрное страхование охватывает такие риски, как инфекционные заболевания, укусы змей и насекомых, отравление вследствие воздействия химических веществ, пожар
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