44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 июля 2025 года внесены изменения в постановление номер 132 от 2001 года «Об утверждении классификации недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики, по уровням их значимости». Согласно новому постановлению, в реестр недвижимых памятников истории и культуры были включены еще 44 памятника исторического, архитектурного и археологического значения на территории Агдамского, Кяльбаджарского, Физулинского, Лачинского, Зангиланского и Ходжавендского районов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

По данным Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, на освобожденных от оккупации территориях завершена инвентаризация в общей сложности касательно 550 памятников. В ходе исследований было выявлено, что они подверглись вандализму со стороны армянских вооруженных сил. Так, 68 памятников были полностью разрушены, 114 - получили серьезные повреждения, а другие были повреждены в разной степени, в том числе некоторые использовались в качестве хлева.

Отметим, что действующий перечень недвижимых памятников истории и культуры был утвержден в 2001 году. В результате анализа в перечне был выявлен ряд серьезных недостатков, в том числе случаи, когда значимые объекты не были включены в реестр.

В настоящее время экспертный совет по недвижимым объектам культурного наследия при министерстве культуры продолжает работу по актуализации перечня и взятию памятников под государственную охрану.

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