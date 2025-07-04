Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)

Социум Материалы 4 июля 2025 22:16 (UTC +04:00)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 июля 2025 года внесены изменения в постановление номер 132 от 2001 года «Об утверждении классификации недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики, по уровням их значимости». Согласно новому постановлению, в реестр недвижимых памятников истории и культуры были включены еще 44 памятника исторического, архитектурного и археологического значения на территории Агдамского, Кяльбаджарского, Физулинского, Лачинского, Зангиланского и Ходжавендского районов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

По данным Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, на освобожденных от оккупации территориях завершена инвентаризация в общей сложности касательно 550 памятников. В ходе исследований было выявлено, что они подверглись вандализму со стороны армянских вооруженных сил. Так, 68 памятников были полностью разрушены, 114 - получили серьезные повреждения, а другие были повреждены в разной степени, в том числе некоторые использовались в качестве хлева.

Отметим, что действующий перечень недвижимых памятников истории и культуры был утвержден в 2001 году. В результате анализа в перечне был выявлен ряд серьезных недостатков, в том числе случаи, когда значимые объекты не были включены в реестр.

В настоящее время экспертный совет по недвижимым объектам культурного наследия при министерстве культуры продолжает работу по актуализации перечня и взятию памятников под государственную охрану.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
44 памятника на освобождённых территориях Азербайджана взяты под государственную охрану (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости