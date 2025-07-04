Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был сторонником справедливости

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был сторонником справедливости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Ханкенди 4 июля.

Глава нашего государства сказал, что сразу после начала конфликта между Израилем и Ираном Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики осудило действия против Ирана. Президент Ильхам Алиев еще раз передал соболезнования азербайджанской стороны народу Ирана в связи с гибелью иранских официальных и гражданских лиц в этом конфликте, выразил солидарность и поддержку Азербайджанского государства и народа иранскому государству и народу. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан всегда был сторонником справедливости. Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие отношений с мусульманскими странами, в том числе с соседними государствами, является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.