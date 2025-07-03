Президент Ильхам Алиев: В то время, когда нам предстоит осуществить программу «Великое возвращение», помощь братских стран особенно ценна

БАКУ /Trend/ - Сегодня, когда Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся инфраструктурные объекты, дома, общественные здания, в первую очередь, при каждом проекте мы планируем школу, детский сад, ясли и медицинские пункты. Без этого жизни нормальной не может быть.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями на открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района.

«Конечно, в то время, когда нам предстоит осуществить программу «Великое возвращение», которая успешно реализуется, помощь братских стран особенно ценна. Это помощь, которая шла от души, от сердца кыргызского народа», - отметил глава государства.