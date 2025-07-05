Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Средняя взвешенная цена за унцию золота снизилась на 28,0126 маната или на 0,5% по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 5658,1219 маната
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