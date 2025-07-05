Обсуждены вопросы подготовки к сессии UNESCAP, которая пройдет в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсиа Алишахбана.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

На встрече было подчеркнуто значение участия исполнительного секретаря UNESCAP в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, прошедшем в городе Ханкенди.

Было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного партнерства между Азербайджаном и UNESCAP. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к 82-й сессии UNESCAP, которая пройдет в апреле следующего года в городе Баку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP в сферах, представляющих взаимный интерес, а также подчеркнута важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.

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