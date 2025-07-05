Вырос оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане
Фото: Азертадж
Использование касс нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.
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