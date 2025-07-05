Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для региона в целом.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолете, возвращаясь из поездки в Азербайджан, сообщает Trend.

По его словам, открытие Зангезурского коридора станет стратегическим развитием и для Среднего коридора.

"С открытием этого коридора турецкая продукция будет быстрее доставляться в Центральную Азию и Китай через Каспийское море, а грузы из Европы в Китай будут доставляться через Турцию. Открытие Среднего коридора охватывает многие страны, начиная с юга и завершая нами и Азербайджаном. Кроме того, эта дорога также соединяется с другой линией, идущей через Китай. В связи с этим она имеет очень важное значение. Мы делаем все наши шаги максимально правильно в рамках этого процесса", - сказал он.

Эрдоган также отметил большой потенциал Зангезурского коридора в международных грузоперевозках.

"Эта линия также включает железнодорожную систему. Поэтому значение Зангезурской линии в грузоперевозках неуклонно растет и будет расти в дальнейшем. Средний коридор берет отсюда всю свою мощь. Соединение Среднего коридора с Зангезурской линией и последующее выполнение ею такой функции в грузовых и пассажирских перевозках имеет большое значение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает этот вопрос очень важным. Ирак также придает значение этому проекту. Будет линия, проходящая через Игдыр, соединяющаяся с Нахчываном и продолжающаяся далее. Со строительством этой линии мы сделаем важный шаг в области грузовых перевозок", - сказал он.

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