Кыргызстан и Китай запускают строительство солнечной и ветровой электростанций

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане построят две электростанции мощностью по 300 МВт - солнечную и ветровую, сообщили в Национальном агентстве по инвестициям, передает Trend.

Согласно информации, в ведомстве прошло торжественное подписание инвестиционного соглашения между правительством Кыргызстана и китайской компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Документы подписали министр энергетики Таалайбек Ибраев и представитель компании.

По словам представителей Нацагентства, проект является частью долгосрочной программы страны по развитию устойчивых и экологически чистых источников энергии. Работы стартуют в сентябре 2025 года, а электростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев подчеркнул, что проект поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру, решая при этом современные экологические задачи, укрепит энергетическую безопасность и будет способствовать устойчивому развитию.

Директор Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов отметил, что соглашение является важным шагом для развития энергосектора и экономического роста страны, отражая стремление Кыргызстана к экологической трансформации экономики.

Реализация проекта стала возможной благодаря официальному визиту президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года, где были подписаны ключевые инвестиционные соглашения в энергетической сфере.

Проект также укрепит экономические связи между Кыргызстаном и Китаем, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в развитие экологически чистой энергетики.