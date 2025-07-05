Кыргызстан и Китай запускают строительство солнечной и ветровой электростанций

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане построят две электростанции мощностью по 300 МВт - солнечную и ветровую, сообщили в Национальном агентстве по инвестициям, передает Trend.
Согласно информации, в ведомстве прошло торжественное подписание инвестиционного соглашения между правительством Кыргызстана и китайской компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Документы подписали министр энергетики Таалайбек Ибраев и представитель компании.
По словам представителей Нацагентства, проект является частью долгосрочной программы страны по развитию устойчивых и экологически чистых источников энергии. Работы стартуют в сентябре 2025 года, а электростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Министр энергетики Таалайбек Ибраев подчеркнул, что проект поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру, решая при этом современные экологические задачи, укрепит энергетическую безопасность и будет способствовать устойчивому развитию.
Директор Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов отметил, что соглашение является важным шагом для развития энергосектора и экономического роста страны, отражая стремление Кыргызстана к экологической трансформации экономики.
Реализация проекта стала возможной благодаря официальному визиту президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года, где были подписаны ключевые инвестиционные соглашения в энергетической сфере.
Проект также укрепит экономические связи между Кыргызстаном и Китаем, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в развитие экологически чистой энергетики.