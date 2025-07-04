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Президент Ильхам Алиев: Организация сегодняшнего Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение

Политика Материалы 4 июля 2025 13:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Организация сегодняшнего Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Организация 17-го Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Напомнив, что на наших землях, освобожденных от армянской оккупации, уже проведено несколько важных международных мероприятий, глава государства отметил: «Хотел бы отметить состоявшийся в Шуше в 2023 году Совет министров ОЭС, первый неформальный Cаммит Организации тюркских государств в 2024 году и трехсторонний Саммит руководителей Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине в мае этого года».

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